Аграрный фонд для обеспечения ценовой ситуации выделил Крыму 3,4 тыс. тонн сахара

Аграрный фонд Украины выделил Автономной Республике Крым квоту в размере 3400 тонн сахара-песка по цене 7780 гривен за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

Согласно сообщению, сахар передан региону для обеспечения стабильной ценовой ситуации на рынке и в соответствии с январским постановлением Кабинета министров Украины «О реализации объектов государственного ценового регулирования из государственного интервенционного фонда».

«Оформление биржевых контрактов для оформления продажи сахара-песка от имени Аграрного фонда осуществляется региональным отделением Аграрной биржи в Крыму», - говорится в пресс-релизе крымского Совмина.