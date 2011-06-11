Завтра в Украине кратковременные дожди и грозы

Завтра, 12 июня, в Украине сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре, добавив, что в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с, в юго-восточной части и в Крыму местами сильные дожди.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в южной части 13-18°, днем 23-28°, в западных областях 17-22°; на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью 6-11°, днем 10-15°.

В Киеве и Киевской области завтра местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью по области 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.

Сегодня, 11 июня, температура воды в Черном и Азовском морях 20-24°, в районе Ялты 16°, Алушты 18°; в Днепре возле Киева 24°.