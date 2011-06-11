В Киеве число отравившихся курами-гриль достигло 50 человек. Все госпитализированы

В Киеве число госпитализированных с острой кишечной инфекцией после употребления курей-гриль, приобретенных в одном из супермаркетов, выросло до 50 человек.

Об этом УНИАН сообщил начальника Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киевской городской государственной администрации Владимир ЗАГОРОДНИЙ.

“На сегодняшнее утро было госпитализировано 50 человек. За последние сутки поступило 23 человека”, - сказал он.

При этом В.ЗАГОРОДНИЙ отметил, что состояние больных “легкое”.

Он также сообщил, что предварительный диагноз больных – сальмонелез.

Окончательный диагноз и причины отравления, по словам начальника Горздрава, станут известны в ближайшие дни по результатам бактериологических исследований.

“Пока речь идет предварительно о сальмонелезе. Когда будет закончено исследование и установлена причина, у нас будет возможность проинформировать о результатах. Для проведения идентификацию возбудителя необходимо минимум трое суток”, - сказал В.ЗАГОРОДНИЙ.

При этом он отметил, что ситуация “под контролем” медиков.

Как сообщал УНИАН, по данным на вечер 10 июня в Киеве с 8 июня было зафиксировано 46 случаев острой кишечной инфекции после употребления курей-гриль, приобретенных в одном из супермаркетов. По информации Главного управления здравоохранения Киева, из 32 госпитализированы в инфекционные отделения больниц – 4 детей.

По информации СМИ, заболевшие покупали куры-гриль в одном из супермаркетов в Оболонском районе столицы.