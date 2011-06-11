Кабмин назначил Пономаренко главным государственным санитарным врачом Украины
16:48, 11 июня 2011Агро
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Кабинет министров назначил председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Анатолия ПОНОМАРЕНКО главным государственным санитарным врачом Украины.
Текст соответствующего распоряжения №498 от 9 июня размещено на сайте правительства.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ указом от 8 июня назначил А.ПОНОМАРЕНКО председателем Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, уволив с этой должности Сергея РЫЖЕНКО.
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