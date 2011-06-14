Кременчугский гормолокозавод сократил производство на 8,5%

ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.), входящее в группу "Юнимилк-Украина", в январе-мае 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократило производство на 8,5%, или на 1 631 тонну, до 17 647 тонн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что в настоящее время завод работает в нормальном режиме.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский городской молокозавод выпускает более 140 наименований продукции. Кроме традиционных молокопродуктов, выпускаются био-кефиры, био-йогурты, шоколадное масло. Завод также производит разнообразные десерты, кремы, плавленые сыры.

Около 30% реализуется в городе, оставшееся реализуется в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины, а также экспортируется в Россию, Голландию, Японию и Польшу.

В 2003 г. ОАО "Галактон" приобрел ОАО "Кременчугский гормолокозавод".

ОАО "Галактон", ООО "Юнимилк", ДП "Галактис" (все – г. Киев), ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.). входят в состав группы «Юнимилк Украина».

"Кременчугский гормолокозавод" в 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшил производство на 8,3% - до 44 тыс. 488 тонн.