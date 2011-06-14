В Германии число умерших от кишечной инфекции возросло до 36 человек

В Германии число умерших от кишечной инфекции, вызванной бактерией E.coli, возросло до 36 человек, сообщает радио «Свобода».

По данным берлинского Института Роберта Коха, всего заболели более 3 тыс. 220 человек.

В воскресенье германский Федеральный институт оценки рисков для населения назвал эту вспышку инфекции самой масштабной из всех подобных, зарегистрированных до сих пор в мире.