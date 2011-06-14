В Германии число умерших от кишечной инфекции возросло до 36 человек
10:54, 14 июня 2011Агро
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В Германии число умерших от кишечной инфекции, вызванной бактерией E.coli, возросло до 36 человек, сообщает радио «Свобода».
По данным берлинского Института Роберта Коха, всего заболели более 3 тыс. 220 человек.
В воскресенье германский Федеральный институт оценки рисков для населения назвал эту вспышку инфекции самой масштабной из всех подобных, зарегистрированных до сих пор в мире.
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