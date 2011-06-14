Цены на плодоовощную продукцию в Украине снижаются – эксперты

Плодоовощной индекс «АПК-Информ: овощи и фрукты» свидетельствует о том, что на прошлой неделе стоимость плодоовощной корзины украинского потребителя снизилась на 3,6%. В целом, за последние три недели цены на овощи и фрукты в Украине уже снизились почти на 10%, отмечают эксперты «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Наиболее заметное влияние на снижение стоимости плодоовощной корзины оказали тепличные овощи, а также фрукты. Потребление тепличных огурцов и томатов продолжало расти, а цены на них продолжали снижаться. Похожие тенденции наблюдались и по землянике садовой, которая за неделю подешевела еще на 25%.

Кроме того, продолжали снижаться цены на раннюю капусту, потребление которой полностью вытеснило капусту урожая прошлого года с рынка. За неделю ранняя капуста подешевела еще на 27%. В то же время, рост цен на картофель и корнеплоды урожая прошлого года продолжался, хотя данные цены скорее носили индикативный характер, так как спрос на эти товары оставался невысоким по мере роста предложения дешевеющей ранней продукции.

«Цены на овощи и фрукты продолжат снижение на следующей неделе», - считает руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Андрей ЯРМАК. «Несмотря на то, что погодные условия мая и первых двух недель июня были не самыми благоприятными, мы ожидаем значительного увеличения объемов производства как ранних, так и поздних овощей», - сказал эксперт.