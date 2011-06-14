Госземагентство завершит общую инвентаризацию земель до 2020 года
Государственное агентство земельных ресурсов Украины (Госземагентство) планирует завершить инвентаризацию всех земель до 2020 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ сегодня в ходе конференции «Приватизация земель в Украине: результаты, последствия, перспективы».
По его словам, в этом году необходимо принять закон, который упрощает процедуру установления границ населенных пунктов, а также инвентаризацию земель.
«Надеемся, что до 1 января 2015 года мы завершим инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения, а их у нас около 7 млн. га в государственной собственности, из них около 3 млн. га – пашни. А также до 2020 года проведем сплошную инвентаризацию всех земель», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.
Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов (Госземагентство) планирует завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения до декабря 2015 года.
Планируется, что инвентаризация земель сельхозназначения будет проводиться в первую очередь и для этого необходимо 1,17 млрд. грн., а для проведения общей инвентаризации всех земель необходимо 19 млрд. грн.