Госземагентство ожидает постановления об увеличении оценки земли на этой неделе
Государственное агентство земельных ресурсов Украины (Госземагентство) ожидает, что на этой неделе Кабинет Министров примет постановление об увеличении нормативной денежной оценки земли в 1,7 раза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ сегодня в ходе конференции «Приватизация земель в Украине: результаты, последствия, перспективы».
По его словам, в среднем по Украине нормативная денежная оценка земли увеличится с 12 до 20 тыс. грн. за гектар. При этом в зависимости от регионов нормативная денежная оценка земли может колебаться от 16 до 25 тыс. грн. за гектар.
Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что с увеличением нормативной денежной оценки земли вырастет и арендная плата за земельные паи с 330 грн. за гектар до 600-700 грн./гектар.
Как сообщал УНИАН, по данным Госземагентства, на сегодняшний день нормативная денежная оценка земли сельскохозяйственного назначения составляет 11,9 тыс. грн. за гектар пашни, арендная плата за 1 га пашни – около 300 грн. При этом в Европе 1 га сельскохозяйственной земли оценивается в 2-3 тыс. евро (в странах Евросоюза – около 5 тыс. евро), а арендная плата за 1 га земли составляет около 300 евро.
Ранее Государственное агентство земельных ресурсов Украины рассчитывало на введение увеличенной в два раза нормативной денежной оценки земли максимум с 1 июня 2012 года.