Компания «Данон» в Украине планирует увеличить производство до 10%

Компания «Данон» в Украине в текущем году планирует увеличить производство в пределах 10%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор "Данон Юнимилк Украина" Дарио МАРКЕТТИ.

«Мы планируем увеличить объемы производства, потому что планируем, что люди будут все больше и больше покупать нашу продукцию. Планируется увеличить производство до 10%», - сказал он.

Д.МАРКЕТТИ также отметил, что у Украины есть очень большие возможности для того, чтобы улучшить и качество молока, и готовой продукции. «Мы представлены в Украине, чтобы развиваться, и у Украины есть очень большие возможности для того, чтобы улучшить и качество молока, и готовой продукции», - сказал генеральный директор "Данон Юнимилк Украина".

Кроме того, Д.МАРКЕТТИ отметил, что украинские фрукты очень хорошего качества и он надеется, что с помощью сотрудничества с компанией «Аграна-Фрут» (Винницкая обл.) появится возможность экспорта. «Аграна-Фрут – огромная компания и является нашим партнером. Мы работаем с "Аграной" над тем, чтобы увеличить количество концентрата, которое производится в Украине. Мы также надеемся, что с помощью сотрудничества с "Аграной", мы сможем экспортировать концентрат и в другие страны, потому что украинские фрукты очень хорошего качества», - сказал Д.МАРКЕТТИ.

Справка УНИАН. Группа компаний «Данон» – мировой лидер по производству молочных продуктов. Компания «Данон» работает в Украине с 1998 года. Сегодня компания реализует в Украине широкий спектр продуктов: «Актимель», «Активиа», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок». В 2006 году компания «Данон» приобрела молокозавод «Родич» в г. Херсон, который был модернизирован и теперь называется «Данон Днипро». Сегодня на заводе выпускается более 80% продукции «Данон».