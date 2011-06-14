В Украине 51,5% владельцев земельных паев против введения рынка земли – исследование

В Украине 51,5% владельцев земельных паев считают, что земля сельскохозяйственного назначения не может быть предметом купли-продажи.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты комплексного социологического исследования «Оценивание проведения земельной реформы в Украине по результатам 2010 года» озвучил представитель Центра социальных экспертиз Института социологии НАН Украины Александр ГОНЧАРУК сегодня в ходе конференции «Приватизация земель в Украине: результаты, последствия, перспективы».

По его словам, 18,7% владельцев земельных паев выступают за введение рынка земель при создании надлежащих условий. При этом 43,8% фермеров и руководителей сельхозпредприятий выступают против введения рынка земель, 27,5% - «за» при создании надлежащих правовых и экономических условий.

В то же время две трети председателей сельсоветов также являются противниками введения рынка земель. Среди аргументов против введения рынка земель они называют возможную монополизацию и уничтожение конкуренции на значительных территориях, потерю местным населением рабочих мест, обнищание населения, которое неэффективно распорядится средствами от продажи земли. Среди аргументов «за» - до 50% владельцев паев проживают за пределами населенного пункта, часть жителей села продала бы свои паи для решения текущих потребностей, арендодатели смогли бы расширить свой бизнес за счет покупки земли, право собственности должно включать и право продажи земли.

А.ГОНЧАРУК отметил, что 59% владельцев земельных паев и 56% фермеров и руководителей сельхозпредприятий негативно относятся к отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель. При этом чем хуже материальное положение владельцев земельных паев, тем более негативное отношение к отмене моратория.

В то же время две трети председателей сельсоветов относятся к существованию моратория позитивно. В основе негативного отношения к отмене моратория лежит неверие в то, что процесс купли-продажи земли может быть организован с учетом интересов жителей общин и руководителей местного самоуправления, а также возможная концентрация земель в руках олигархов со спекулятивной целью.

Согласно результатам исследования, в случае отмены моратория фермеры и руководители сельхозпредприятий в ближайшее время намерены оставить все, как есть (53,6%), купить часть арендованных земельные паев (33,2%), обменять земельные паи на материальные вещи или услуги (15,2%), продать часть принадлежащих предприятию земель (6,9%), продать хозяйство (5,9%).

Согласно исследованию, в Украине 80,9% респондентов владеют одним земельным паем, размеры которого варьируются от 0,6 га до 87 га. 84,6% опрошенных получили государственный акт на право собственности на землю, 8,8% получили сертификат о праве собственности на земельный пай, 6,5% документов не получили.

В исследовании говорится о том, что арендная плата за землю в зависимости от арендодателя составляет для фермеров 378-587 грн./га, для предприятий – 420-804 грн./га. При этом в 50,1% случаев за аренду земли рассчитывались продукцией и услугами.

Большинство опрошенных фермеров и руководителей сельхозпредприятий (43,9%) утверждает, что уровень их рентабельности в этом году остался на прошлогоднем уровне. Средний уровень рентабельности в 2010 году в фермерских хозяйствах составлял 22,49% (в 2009 г. – 20,44%), в сельхозпредприятиях – 29,17% (в 2009 г. – 27%).

Справка УНИАН. Исследование «Оценивание проведения земельной реформы в Украине по результатам 2010 года» проведено по заказу Госземагентства в рамках проекта Всемирного банка «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра».

В ходе исследования было опрошено 1600 владельцев земельных паев, 1200 председателей фермерских хозяйств, 800 руководителей сельскохозяйственных предприятий, а также проведены фокус-групповые интервью с председателями сельских советов в Черниговской, Сумской, Одесской, Херсонской, Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Киевской областях и Крыму. Исследование является репрезентативным для Украины. Предельная погрешность выборки не превышает 2,44%.