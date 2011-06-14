В Хмельницкой области цена на гречневую крупу нового урожая составит 13-14 грн. - ОГА

В Хмельницкой области цена на гречневую крупу нового урожая составит 13-14 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления агропромышленного развития Хмельницкой ОГА Олег СТРЕЛЕЦКИЙ сообщил журналистам во время прямой телефонной линии.

“Я не вижу никакой проблемы с ценой на гречневую крупу. Можно ожидать незначительное колебание, связанное с подорожанием минеральных удобрений и других ресурсов. Но крупы будет достаточно, поскольку площади посевов гречихи в области выросли на 7-8 тыс. га - до 35-36 тыс. га”, - отметил он.

Чиновник заверил, что после сбора урожая ценовой всплеск на гречневую крупу исчезнет.

Сейчас на центральном продуктовом рынке Хмельницкого килограмм гречневой крупы стоит 19 грн. Китайская гречка, которую закупил супермаркет "Таврия В", продавалась по 17,90 грн./кг.