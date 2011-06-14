Госземагентство ожидает принятия закона о госземкадастре до июля, а о рынке земель – до ноября

Государственное агентство земельных ресурсов Украины (Госземагентство) ожидает принятия Верховной Радой закона «О государственном земельном кадастре» до июля текущего года, а закона «О рынке земель» - до ноября текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ сегодня в ходе конференции «Приватизация земель в Украине: результаты, последствия, перспективы».

По его словам, аграрный комитет Верховной Рады на прошлой неделе рекомендовал принять законопроект «О государственном земельном кадастре» во втором чтении.

«Мы ожидаем, что в оставшиеся две пленарных недели он (законопроект о госземкадастре - УНИАН) будет принят в целом и подписан Президентом», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, ведомство рассчитывает, что законопроект «О рынке земель» будет зарегистрирован в Верховной Раде на следующей неделе.

«Я думаю, что он (закон о рынке земель - УНИАН) в сентябре-октябре будет принят и введен в действие с момента принятия и подписания Президентом, а рынок земель сельскохозяйственного назначения – с 1 января 2012 года», - уточнил зампредседателя Госземагентства.

Н.КАЛЮЖНЫЙ также выразил уверенность в том, что до января 2012 года будут приняты все необходимые нормативные подзаконные акты для «внедрения цивилизованного рынка земель».

Как сообщал УНИАН, Госземагентство рассчитывало, что закон о рынке земель будет принят в Верховной Раде Украины в первом чтении во втором квартале, а в целом – в третьем квартале 2011 года. Ведомство ожидало, что закон о государственном земельном кадастре будет принят в Верховной Раде Украины в первом полугодии 2011 года.

Отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».