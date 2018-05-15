«Все, что происходит с Nemiroff, негативно сказывается на инвестиционном климате Украины»

Несмотря на разногласия между акционерами компании "Nemiroff", по итогам 2010 года компания показала сильные результаты. Тем временем конфликт акционеров вышел на новый виток и уже затронул работу завода в Немирове (Винницкая обл.). О том, что не поделили между собой акционеры крупнейшей водочной компании, рассказывает председатель наблюдательного совета компании Nemiroff Александр Глусь.

- Александр Степанович, как сегодня работает предприятие Nemiroff в Винницкой области?

- Сегодня не работает ни одна его производственная линия. Силовой захват предприятия, инициированный частью акционеров, привел к полной остановке производства. Сейчас остановка производства и угроза недополучаемых бюджетом налогов используется ими как аргумент в попытке влияния на органы власти. Цель таких действий – «выдавить» одного из акционеров из бизнеса, чтобы в будущем дополучить прибыль за счет его акций от ожидаемой стоимости продажи компании. А причиной давления на органы власти является желание получить учредительные документы и печать предприятия от генерального директора Глусь А.С., что даст оппонентам возможность контролировать финансы компании, распоряжаясь ими по своему усмотрению. При всем при этом, в СМИ вбрасываются сообщения о якобы восстановлении порядка на заводе и его стабильной работе.

- По вашим словам, гендиректором предприятия остается Алла Глусь. В то же время, Юрий Сорочинский, бывший глава юридического департамента компании, утверждает, что гендиректором является он...

- Генеральным директором предприятия является Глусь А. С согласно решения суда от 28 апреля текущего года. Что касается Юрия Сорочинского, то он не является, как минимум, независимым менеджером, как это заявлялось ранее, поскольку многие годы прямо или опосредовано работал в структурах одного из акционеров.

28 февраля 2011 года в качестве очередного способа давления на партнера, частью акционеров был издан документ о смене гендиректора ДП «УВК «Nemiroff»: вместо Аллы Глусь они назначили Юрия Сорочинского. Для меня, самого крупного акционера компании (А. Глусь 25,04% акции, Б. Финкельштейн 20%, Я. Грибов 20%, А.Кипиш 17,49%, В. Кипиш 17,49% - прим. ред.), это стало полной неожиданностью. И на последнем заседании акционеров, состоявшемся 29 марта 2011 года, при рассмотрении этого вопроса я воспользовался правом 25% + 2 акции заблокировать данную инициативу.

Но уже 5 апреля, без проведения заседания акционеров, принимается новое решение об увольнении Аллы Глусь и назначении Ю. Сорочинского, которое нарушило не только соглашение акционеров, но и законодательство Украины. Во исполнение данного решения Алла Глусь была уволена.

Мы обратились в суд, который признал незаконным такое увольнение. И вынес судебное решение от 28 апреля 2011 года о возобновлении Аллы Глусь в должности генерального директора, о чем была сделана соответствующая запись в Госреестр. Но спустя сутки, в пятницу, за 5 минут до окончания рабочего дня, государственный регистратор, вопреки действующему решению суда, снова вносит в реестр данные Ю. Сорочинского. Мы обратились в правоохранительные органы с заявлением оценить действия регистратора на соответствие его полномочиям и требованиям законодательства. И Винницкий окружной суд признал незаконными действия регистратора, обязав последнего внести в Единый государственный реестр А.С. Глусь как генерального директора ДП «УВК Nemiroff». Но даже после такого решения генеральный директор не может попасть на предприятие, чтобы возобновить его работу.

С какой целью госрегистратор осуществил эту незаконную перерегистрацию?

- Моим оппонентам, это дало долгожданный повод начать действия, которые можно оценить как рейдерскую атаку. Так, уже 15 мая неизвестные люди спортивного телосложения совершили силовой захват предприятия. Они избили и выбросили за территорию предприятия заводскую охрану, после чего туда зашел т.н. «новый руководитель» в сопровождении представителей частной охранной структуры. Они не допускают на завод Аллу Глусь, мотивируя это тем, что в реестре указан другой генеральный директор, также от работы отстранено свыше 40 специалистов и менеджеров компании, что сделало невозможным осуществление производственных процессов. В результате, впервые за 19 лет существования компании, производство было остановлено. На предприятие не пропускались машины с акцизными марками, предназначенными для партии продукции, экспортируемой в Россию; охрана не запускала под погрузку прибывшие автомобили или не выпускала с предприятия машины с подакцизной продукцией, оплаченной нашими дистрибуторами. Нам пришлось вызывать милицию и налоговый пост для разблокировки охраны, которая препятствовала осуществлению законной хозяйственной деятельности предприятия.

- По словам ваших оппонентов, решение суда от 28 апреля 2011 по Алле Глусь касалось совсем другого увольнения. Вы можете прояснить, что конкретно признал незаконным Немировский суд?

- Когда принималось решение собственника об отстранении Аллы Глусь с должности, она находилась на больничном. Ее обязанности в этот момент выполняла заместитель генерального директора - Светлана Гладкая. По процедуре и учитывая особенности украинского законодательства, решения собственника об увольнениях или назначениях обязан выполнить генеральный директор либо лицо, выполняющее обязанности гендиректора. То есть, выполнить решение собственника и уволить Аллу Сигизмундовну, Светлана Гладкая была обязана, что она и сделала 6 апреля 2011 года, подписав соответствующий приказ. После этого Алла Глусь обратилась в суд, которым признано недействительным, как нарушающее законодательство Украины, решение собственника об отстранении Аллы Глусь от 5 апреля 2011 года. Кроме того, судом был отменен приказ об увольнении от 6 апреля 2011 года и принято решение о немедленном восстановлении ее в должности генерального директора.

- Вы пытались договориться с вашими оппонентами, не вынося сор из избы?

- Пытался и не один раз. Договариваться - единственный существующий путь сегодня. Я на протяжении многих лет призывал своих партнеров к конструктивному и цивилизованному диалогу. Другого легального выхода из ситуации не существует, а действия вне правового поля в Украине сегодня не проходят. Акционеры должны определиться с дальнейшими действиями: они могут либо продать свои акции мне, либо купить мою долю акций. Третий вариант из существующих – снова объединиться и двигаться вперед, что очень сложно в сегодняшней ситуации. Увы, сейчас все наши попытки к диалогу сталкиваются с полным неприятием такого способа решения проблемы моими оппонентами. Видимо, у них есть основания предполагать, что выбранная ими тактика даст результат. Но я уверен: как только часть партнеров, объединившаяся вокруг этой идеи, поймут, что выдавить партнера из бизнеса не получиться, они вернуться за стол переговоров.

- Как давно появились разногласия между акционерами компании?

- В начале осени 2010 года, в самый пик сезона для нас (в этот период мы продаем порядка 30-40% от всего объема годовой продукции). Еще находясь в процессе продажи компании, акционеры Яков Грибов и Анатолий Кипиш начали понимать, что они не смогут получить за свои доли ту цену, которую они ожидают, а получат именно рыночную цену, по которой на тот момент оценивалась компания. Поэтому была попытка «взять» эту разницу у меня. Когда такая попытка не удалась, начала блокироваться операционная деятельность предприятия: блокировался возврат валютной выручки в Украину, не подписывались крупные экспортные контракты, не утверждалась оплата , поставщикам электроэнергии на предприятие и т.д. Когда же и этот способ давления оказался неэффективным, появились первые замыслы об атаке на одного из партнеров.

- На сегодняшний день компания вышла из процесса продажи?

- Да, компания вышла из процесса продажи, об этом публично заявили все акционеры. Да и найти сегодня инвестора в сложившейся ситуации чрезвычайно сложно. К сожалению, все, что происходит сегодня с Nemiroff, негативно сказывается на инвестиционном климате Украины, ведь возможное рейдерство на одного из партнеров ставит под угрозу судьбу любых инвестиций в нашей стране.

- Какой Вы видите дальнейшую стратегию развития компании "Nemiroff", учитывая разногласия акционеров?

- Есть разные варианты дальнейшего развития компании. Нами создана серьезная платформа бизнеса, которая позволяет быть успешным при выборе любой из дальнейших стратегий развития. Среди них: консолидация с крупным международным игроком, создание собственного портфеля брендов в других категориях алкоголя, объединение на уровне дистрибуции с крупными компаниями и т.д. Такие шаги могут дать возможность выйти из статуса монобренда, которым является Nemiroff; объединить дистрибуцию на разных рынках; перестроить производство: выпускать в Украине продукцию партнера, а на его предприятиях – наши напитки. Но прежде, безусловно, всем акционерам необходимо понять, в каком составе и на каких условиях мы двигаемся дальше.

- Спасибо за интервью.

Беседовала Анна Ганина.