После принятия закона о госземкадастре регистрировать документы на землю будут госорганы

После принятия закона «О государственном земельном кадастре» Центр государственного земельного кадастра будет реорганизован или ликвидирован, а регистрировать документы на землю будут местные отделения земельных ресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Государственного агентства по земельным ресурсам Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«С 1 января 2011 года, не дожидаясь, пока закон будет принят, все передано в районные отделы земельных ресурсов, регистрация полностью идет там. Центр государственного земельного кадастра сейчас только помогает, передает эти дела. В дальнейшем, когда будет принят закон о государственном земельном кадастре, Центр государственного земельного кадастра будет реорганизован или ликвидирован. Заниматься этим делом будут только государственные органы. В каждом районном отделении земельных ресурсов будут два-три регистратора, которые получат специальные разрешения. Они будут отвечать за регистрацию земельного участка. Никаких предприятий не будет», - сказал он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ добавил, что сейчас длится переходной период по переходу на такую систему регистрации документов на земельные участки

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов Украины ожидает принятия Верховной Радой закона «О государственном земельном кадастре» до июля текущего года.