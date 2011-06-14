Госсельхозинспекция проводит контроль качества плодоовощной продукции в магазинах

Инспекторы Государственной инспекции сельского хозяйства Украины ежедневно проводят проверку качества и безопасности плодоовощной продукции в магазинах разных сетей и форм собственности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба инспекции.

Сообщается, что за прошлую неделю в восьми районах г. Киева было проверено 44 магазина, проинспектировано 39 тыс. 210 кг плодоовощной продукции. В частности, была обнаружена продукция, которая не отвечала требованиям действующей нормативно-технологической документации. Реализовалась она в двух магазинах сети «Сельпо» ООО «Фоззи-фуд», в двух магазинах сети «Велика кишеня» ООО «Фудмаркет», в одном магазине сети ООО «Эко» и в магазине «Рейнфорд». Вся некачественная продукция, которая составила 461,9, кг, изъята из реализации.