В Мариуполе зарегистрирован еще один случай заболевания человека холерой

14 июня в г. Мариуполь Донецкой области зарегистрирован еще один случай заболевания человека холерой.

Как сообщает пресс-служба МЧС, по состоянию на 7 часов утра 15 июня в г. Мариуполь из инфекционного отделения городской больницы №4 выписаны 12 человек. Продолжают лечение 5 человек, больных холерой, из них 4 человека в инфекционном отделении городской больницы №4 и 1 человек в инфекционном отделении Волновахской ЦРБ. Течение заболевания – средней и легкой степеней тяжести. Специалистами городской СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, осуществляется активное выявление больных острыми кишечными инфекциями.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Донецкой области.