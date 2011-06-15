В Винницкой области в мае больше всего подорожали овощи и фрукты, подешевели – яйца и сало.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

На потребительском рынке области в мае 2011 года по отношению к апрелю 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,2%.

На 1,7% подорожал хлеб, на 1,5% - рис, рыба и продукты из рыбы, на 1,4% - сахар, на 1,25 - маргарин и другие растительные жиры, на 1,0% - кондитерские изделия из муки, на 0,7% - мясо и мясопродукты. Стали дороже также морковь, свекла, лук и грибы, которые выросли в цене на 5,3%. Картофель стал дороже на 3,6%.

На 3,8% подорожали фрукты, в том числе яблоки - на 7,2%, цитрусовые - на 4,5%.

Вместе с тем, масло сливочное подешевело на 3,7%, молоко, сало и другие съедобные животные жиры - на 3,9%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 4,5%, яйца - на 19,2%.

Овощи в целом снизились в цене на 2,7%, среди которых капуста - на 14,8%, огурцы, помидоры - на 3,4%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,2%, в т.ч. алкогольные напитки - на 1,3%, табачные изделия - на 1,1%.

В сфере транспорта состоялся рост цен на 2,7%, при этом стоимость перевозок автодорожным пассажирским транспортом увеличилась на 4,4%, бензин подорожал на 2,3%.

На 4,8% выросли услуги связи, в основном за счет повышения на 5,2% стоимости телефонных и телефаксовых услуг.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,3%, при этом стоимость 1 баллона сжиженного газа для населения повысилась на 3,3%, услуги по содержанию и ремонту жилья стали дороже на 2,1%.

Индекс потребительских цен в Винницкой области в мае 2011 года по отношению к апрелю составил 100,5% (по Украине – 100,8%), с начала года – 104,4% (105,5%).