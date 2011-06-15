Завтра почти по всей Украине пройдут кратковременные дожди

16 июня, по прогнозам синоптиков, на протяжении суток будет преобладать переменная облачность.

В восточной части, Крыму и Приазовье, а днем и в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди, гроза, днем на западе в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер западный (в южной и восточной части северный), 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 23-28°; в Карпатах и горах Крыма ночью 5-10°, днем 10-15°.

В Киеве и области ночью без осадков, днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 23-28°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

15 июня температура воды в Черном море 17-22°, в районе Алушты 13°, в Азовском море 23-24°; в Днепре возле Киева 23°.