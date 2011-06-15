Украина отказалась от помощи РФ в борьбе с холерой – Роспотребнадзор

Москва. Украина отказалась от помощи России в борьбе с холерой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО сказал журналистам в Москве.

«Россия предложила Украине помощь, мы готовы были из Ростова поставить туда отряд, специальную противоэпидемическую бригаду, которая на месте проводила бы обследование. Со стороны медиков мы нашли понимание, однако на политическом уровне помощь принята не была», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

По его мнению, официальные данные по заболеваемости холерой в Украине недооцененными.

«По последним данным, в Украине 16 больных и шесть носителей холеры, что явно недооценено», - сказал он. При этом он подчеркнул, что Мариуполь, где зафиксирована вспышка холеры, большой город с полумиллионным населением на берегу Азовского моря, в который приезжают много отдыхающих. Поэтому реальные цифры заболеваемости могут оказаться гораздо выше, добавил он.

Г.ОНИЩЕНКО сообщил, что Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг ситуации, чтобы не допустить завоза холеры на территорию РФ.