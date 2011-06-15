Янукович: на продажу земли иностранцам будет введен мораторий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на продажу земли иностранцам будет введен мораторий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на совещании во время рабочей поездки в Винницкую область.

По словам Президента, после проведения земельной реформы, со временем, при желании будет возможность под определенные условия продать землю. «Но только в пределах страны, потому что на продажу земли за пределы страны не определенное время будет наложен мораторий», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что земельная реформа, в первую очередь, будет направлена не на то, чтобы землю продавать, а на то, чтобы сделать землю товаром. «И этот товар будет основанием и гарантией для предоставления кредитов. И мы считаем этот ресурс, который будет задействован в стране, он добавит приблизительную цену около 450 млрд. грн.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Земельная реформа, по словам Президента, также позволит уменьшить коррупцию в этой сфере.