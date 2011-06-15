Эксперт: рынок земли в Украине можно вводить после того, как сформируется собственник

Рынок земли в Украине можно вводить после того, как сформируется собственник земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергей ТЕРЕЩУК.

“Нам нужно сформировать хозяина. Пока не будет сформирован хозяин земли, о рынке невозможно говорить”, - сказал он.

С.ТЕРЕЩУК отметил, что невозможно вводить рынок земли, поскольку на сегодняшний день цена на землю не сформирована. При этом цена не сформирована потому, что нет собственника земли и рынка. Поэтому, по мнению С.ТЕРЕЩУКА, на сегодняшний день преждевременно говорить о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

В свою очередь, народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Екатерина ВАЩУК считает, что введение рынка земли с 2012 года – это самое страшное, что можно сделать, поскольку на сегодня не готово ни законодательство, ни селяне, ни общины.

Е.ВАЩУК отметила, что “рынок без участия государства – это рынок без правил и без прав”. По ее мнению, необходимо создать крупную государственную структуру, которая бы покупала землю и далее ею распоряжалась.

Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО отметил, что на сегодня продажу земли можно сравнить с продажей воздуха, поскольку не проведена инвентаризация, земля не выделена в натуре и зачастую владелец земли не знает, где находится его участок. По мнению В.КЛИМЕНКО, перед открытием рынка земли необходимо провести полную инвентаризацию и паспортизацию земель, как это сделано, к примеру, в Канаде, где централизованно, в компьютерных базах данных, хранится полная информация о каждом участке, его владельцах, качестве земли и т. д.

Кроме того, по словам В.КЛИМЕНКО, в Канаде фермер не может продать землю другому фермеру, а обязан продать свою землю государству. Как считает В.КЛИМЕНКО, такой оборот земли позволил бы избежать нарушений на этом рынке. При этом он подчеркнул, что в этом случае должно быть высокое доверие граждан к государству, чего в Украине на сегодняшний день нет.

В.КЛИМЕНКО отметил, что на данный момент не проведены расчеты экономического влияния от введения рынка земли. По его словам, единовременная продажа большого количества земельных участков может привести к высокой инфляции, отчего пострадают, в первую очередь, сами же владельцы земли.

В заключении эксперты подчеркнули, что сомневаются, что, включив механизм рынка земли, правительство сможет решить все проблемы, которые накопились в аграрном комплексе.