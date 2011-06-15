В Хмельницкой области будет создан резерв крупяных культур - ОГА

Начальник Главного управления агропромышленного развития Хмельницкой ОГА Олег СТРЕЛЕЦКИЙ отметил, что в области будет создан резерв крупяных культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время прямой телефонной линии.

“Есть соответствующее письменное поручение губернатора Василия ЯДУХИ от 20 апреля этого года, чтобы создать резерв крупяных культур для внутреннего потребления. Туда войдет сахар, гречневая крупа, мука и другие культуры. Реализовываться эта продукция по ценам производителя”, - отметил он.

По его словам, резерв планируется создать к концу осени 2011 года.

Он добавил, что областная власть хочет, чтобы жители края покупали выращенную продукцию по приемлемым ценам. Сейчас изучаются и собираются данные, в каких районах лучше провести заготовку.