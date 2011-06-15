Янукович: в сентябре проект земельной реформы планируется направить на рассмотрение ВР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что проект земельной реформы планируется направить на рассмотрение Верховной Рады в сентябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил на совещании во время рабочей поездки в Винницкую область.

«Вчера мы согласовали и концепцию, и проект земельной реформы», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в ближайшее время эти документы будут рассмотрены, и на протяжении двух месяцев в Украине пройдет общественное обсуждение.

«Июль-август мы будем обсуждать, и каждый человек Украины сможет высказать свое мнение по поводу земельной реформы, а уже в сентябре эти законы будут рассматриваться в парламенте», - сказал Президент.

Он убежден, что благодаря проведению земельной реформы владельцы паев смогут получить справедливую цену за аренду земли.

«Эта реформа даст возможность владельцам паев, а их около 6,5 миллиона, получить справедливую цену за свой пай», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.