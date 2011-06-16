Завтра в Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы

Завтра ночью и утром в северных и центральных областях Украины, днем в восточной части, на крайнем западе и в Крыму местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в южной части и на Закарпатье до 32°; в Карпатах и горах Крыма ночью 7-12°, днем 14-19°.

В Киевской области в пятницу ночью местами небольшие кратковременные дожди, грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°. В Киеве Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

Сегодня температура воды в Черном море 17-23°, в Азовском море 23-25°; в Днепре возле Киева 23°.