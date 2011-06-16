Ассортимент «Свиточа» пополнился четырьмя новинками в категории шоколадные плитки и весовые конфеты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Nestlé.

Согласно сообщению, в марте львовские кондитеры предложили украинским потребителям шоколадную плитку «Молочный шоколад с лесными орехами и карамельной начинкой». Впоследствии коллекция плиток пополнилась новым вкусом «Молочный шоколад с нежной мякотью кокоса».

Для поклонников весовых конфет «Свиточ» также предложил две новинки. Первая из них - хорошо известный с детства «Красный мак», изготовленный по традиционной рецептуре, возрожденной мастерами фабрики. Вторым подарком стали два вкуса премиальных конфет в весовом формате из коллекции «Палитра Десерты» - нежное тирамису в черном шоколаде и кокосовый крем в белом шоколаде.

Справка УНИАН. Nestlé - крупнейший производитель продуктов питания в мире. Штат компании насчитывает 280 тысяч работников. Nestlé принадлежат 449 заводов в 83 странах. Годовой объем продаж Nestlé в мире достиг в 2010 году 109 млрд. швейцарских франков. Продукция Nestlé представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных. Помимо производства продуктов питания, Nestlé владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической промышленности.

Nestlé начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды, как NESCAFÉ, Nesquik, Maggi, Nuts, Friskies, KitKat и др.. В 1998 году Nestlé S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ». В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestlé S.A. приобрела 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»). В 2010 году ООО «Нестле Украина» приобрела ООО «Техноком», производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ «Мивина».