Торговые ограничения ТС угрожают Украине миллионными убытками

Торговые ограничения со стороны Таможенного союза на сахар и водку угрожают Украине убытками до 280 млн. дол.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами СНГ и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН в рамках Петербуржского экономического форума.

“Не договорились по сахару и водке. Предварительные расчеты недопуска этих товаров на рынок Таможенного союза – потеря 224-280 млн. дол. Сейчас этой проблемой мы занимаемся”, - сказал В.МУНТИЯН.

В то же время, он отметил, что рынок Таможенного союза для Украины чрезвычайно важен, иначе продукцию машиностроения не пустят на рынок ЕС.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.