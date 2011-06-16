Председатель Винницкой облгосадминистрации Николай Джига сообщил, что Винницкая область нуждается в увеличении мощности зерноскладов на 500 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Джига сообщил на совещании.

«За хранение одной тонны зерна в месяц аграрии вынуждены платить более 20 грн., и часто для них это не подъемная цена. Поэтому назрела необходимость строительства современных элеваторов. Нам необходимо увеличить мощность зерноскладов на 500 тыс. тонн. Это позволит довести емкость элеваторного хозяйства до 2,2 млн. тонн, а валовой сбор зерновых до 4 млн. тонн», - сказал Джига.

Он сообщил, что в области предусмотрена реализация 18 инвестиционных проектов в сфере хранения зерна, напомнив, что в 2010 году Винницкая область произвела 3,1 млн. тонн зерна - больше всех в государстве. «Однако высокая энергозатратность и устарелость элеваторного хозяйства, а следовательно, и завышенные тарифы на услуги, мешают товаропроизводителям быть полноценными участниками рынка зерна и получать прибыли, адекватные затратам на выращивание и сбор урожая», - добавил Н. Джига.