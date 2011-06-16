В Украине в январе-мае производство азотных удобрений выросло на 21%

Предприятия химической промышленности Украины в январе-мае 2011 года увеличили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 21% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года – до 1,242 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в мае 2011 г. производство азотных удобрений в Украине увеличилось на 0,2% по сравнению с апрелем и на 29,9% по сравнению с маем 2010 года – до 246 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году предприятия химической промышленности Украины увеличили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 5,4% по сравнению с 2009 годом – до 2 млн. 286 тыс. тонн.