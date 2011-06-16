Цена на зерно в этом году может упасть ниже себестоимости – УАК

Цена на зерно в текущем году может упасть ниже себестоимости. Такое мнение президента Украинской аграрной конфедерации Леонида КОЗАЧЕНКО сообщила УНИАН пресс-служба УАК.

Как считает он, в этом году крестьяне соберут неплохой урожай зерновых, однако получить ожидаемую прибыль для последующего наращивания производства им вряд ли удастся.

Л.КОЗАЧЕНКО отметил, что фермеры не смогут продать выращенную продукцию по рыночной цене, потому что новый Налоговый кодекс не предусматривает возвращения НДС при экспорте зерна, которое собьет его цену на внутреннем рынке на 20%.

При этом Л.КОЗАЧЕНКО добавил, что новый закон об экспортной пошлине на зерно обвалит среднюю цену на зерновые еще приблизительно на 10%. "Еще одна проблема – это увеличение стоимости портовых сборов и, конечно, переходные остатки зерна, которые превышают в текущем сезоне 8 млн. тонн. Таким образом, цена может быть ниже себестоимость самого зерна, а потери в цене могут достичь свыше 35%", - констатировал он.