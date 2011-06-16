Из Хмельницкой области в течение I квартала вывезено 22 тыс. т молока

Губернатор Хмельницкой области Василий ЯДУХА сообщил, что в течение I квартала за пределы области вывезено 22 тыс. т молока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава области заявил в ходе расширенного совещания с руководителями подразделений органов исполнительной власти и главами РГА.

Он отметил, что больше всего вывезено сырья из Теофипольского - 3 тыс. т, Белогорского и Волочиского - по 2,5 тыс. т, Шепетовского - 2 тыс. т районов.

Вместе с тем он отметил, что в области средняя цена на молоко находится на низком уровне – в пределах 1,80 грн/л. Он призвал молокопереработчиков края поднять закупочные цены на молоко от населения до 2,08 грн /л, т.е. не ниже средне украинской.

В. ЯДУХА добавил, что Хмельницкая область занимает 14 место среди других областей по средней цене на молоко.