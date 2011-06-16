В Винницкой области построят 5 складских помещений на 13 тыс. т овощной продукции

В Винницкой области в течение двух лет планируется строительство 5 складских помещений на 13 тыс. тонн овощной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Николай Джига.

«Для сохранения плодоягодной продукции, в этом году будет завершено строительство двух современных холодильников с регулируемой газовой средой на 18 тыс. и 5 тыс. тонн. Также в ближайшие два года предусмотрено строительство 5 складских помещений на 13 тыс. тонн овощной продукции », - сообщил он.

Н.Джига отметил, что в области проведена полная инвентаризация существующих овоще-и плодохранилищ и начата их модернизация, ведь в этом году посевные площади под овощными культурами увеличены на 3,5 тыс. га, а также заложено 900 га новых высокоинтенсивных садов.

«С целью стабилизации цен на овощи и фрукты, в области действует программа развития овощеводства и садоводства. В перспективе это позволит насытить рынок продукцией собственного производства», - считает председатель Винницкой ОГА.