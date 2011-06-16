Председатель Совета Национального банка Украины Петр Порошенко прогнозирует 10-15% снижение цен на сахар уже в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П. Порошенко сообщил в четверг, 16 июня, во время визита в Винницкую область.

«Я могу утверждать, что мы ожидаем 10-15% снижение цен на сахар. И это является наиболее эффективным способом борьбы с инфляцией», - сказал он.

П.Порошенко уверен, что обеспечить удешевление продуктов питания возможно лишь увеличив объемы их производства. «Когда сегодня жалуются, что у нас растут цены, то в первую очередь для рядового украинца инфляция - это 60% в его потребительской корзине - это продукты питания. И бороться с этим ростом цен возможно не административными ограничениями цен, которые создают лишь искусственный дефицит, а бороться лишь увеличением производства продуктов питания», - считает П. Порошенко.

Он подчеркнул, что «если бы Украина производила вдвое больше продуктов питания - очевидно, что они были бы дешевле».