Порошенко: наше зерно на 30 долларов дешевле, чем у конкурентов, из-за админограничений

Из-за того, что в прошлом году Украина ушла с зернового рынка, сегодня украинское зерно стоит на 30 долларов дешевле, чем у конкурентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО во время визита в Винницкую область.

«В связи с тем, что в прошлом году Украина ушла с рынка зерна, сегодня украинское зерно стоит на 30 долларов дешевле, чем у конкурентов, а украинских и российских производителей вообще не допускают к тендерам в связи с ненадежностью поставок, в связи с административным регулированием. И, таким образом, из-за невозврата НДС, дисконтов на украинскую продукцию и в связи с административными ограничениями украинский крестьянин недополучает от 80 до 100 долларов за тонну произведенного зерна. А скидки на топливо, на минудобрения, скидки на средства защиты растений никто не дает», - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Он также высказал убеждение, что «только четкая координация действий между производителем и властью обеспечит рост уровня жизни людей».