Завтра в Киеве пройдут 10 сельскохозяйственных ярмарок

18 июня в Киеве пройдут 10 сельскохозяйственных ярмарок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по данным Главного управления внутренней торговли и бытового обслуживания населения, ярмарки пройдут:

- в Голосеевском районе на ул. Конева;

- в Дарницком районе на Днепровской набережной, 18 («Евробазар»);

- в Деснянском районе на ул. Курчатова;

- в Днепровском районе на бульв. Труда;

- в Оболонском районе на пр. Оболонском, 23-43;

- в Печерском районе на пл. Леси Украинки, 1;

- в Подольском районе на ул. Свитлицкого, 25;

- в Святошинском районе на ул. Семашко, 21;

- в Соломенском районе на ул. Козицкого;

- в Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.

На ярмарках в широком ассортименте будут предложены продукты питания почти из всех регионов Украины.

По данным мониторинга, продукция на ярмарках реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках столицы.