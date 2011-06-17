Завтра в Киеве пройдут 10 сельскохозяйственных ярмарок
18 июня в Киеве пройдут 10 сельскохозяйственных ярмарок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по данным Главного управления внутренней торговли и бытового обслуживания населения, ярмарки пройдут:
- в Голосеевском районе на ул. Конева;
- в Дарницком районе на Днепровской набережной, 18 («Евробазар»);
- в Деснянском районе на ул. Курчатова;
- в Днепровском районе на бульв. Труда;
- в Оболонском районе на пр. Оболонском, 23-43;
- в Печерском районе на пл. Леси Украинки, 1;
- в Подольском районе на ул. Свитлицкого, 25;
- в Святошинском районе на ул. Семашко, 21;
- в Соломенском районе на ул. Козицкого;
- в Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.
На ярмарках в широком ассортименте будут предложены продукты питания почти из всех регионов Украины.
По данным мониторинга, продукция на ярмарках реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках столицы.