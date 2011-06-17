В Черкасской области в мае более всего подорожали фрукты и овощи

На потребительском рынке Черкасской области в мае 2011 года более всего подорожали фрукты и овощи на 6% и 3% соответственно, а более всего подешевели яйца - на 18%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке Черкасской области в мае 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 1%. На 1,8-0,8% повысились цены на сахар, безалкогольные напитки, хлеб, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, рыбу и продукты из рыбы. Вместе с этим на 18,3% подешевели яйца. На 7,7-0,8% снизились цены на животные жиры, масло, масло, сыры, молоко, кисломолочную продукцию.

Плата за канализацию повысилась на 4,3%, холодную воду - на 2,8%. В сфере здравоохранения цены на фармацевтическую продукцию возросли на 1,2%, диагностические услуги стали дороже на 1,1%, стоматологические услуги - на 0,8%.

Цены на транспорт в целом повысились на 1,9%, что в первую очередь вызвано подорожаниям топлива и смазочных масел на 2,3%. Кроме того, на 1,3% выросла стоимость перевозок пассажирским автодорожным транспортом. Подорожание в сфере связи на 2,6% главным образом связанное с повышением абонентной платы за пользование телефоном на 14%.

Индекс потребительских цен в Черкасской области в мае 2011 года составлял 100,5%, с начала года - 103,7%.