Россияне заинтересованы в импорте овощей и фруктов из Винниччины

Российская сторона высказала свою заинтересованность относительно импорта овощей и фруктов из Винниччины, в связи с запретом импорта овощей и фруктов из европейских стран из-за их эпидемии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 17 июня во время инвестиционный форума «Винниччина - бизнес в центре Украины» сообщил Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Российской Федерации Александр ХАРЛОВ.

"В связи с эпидемией в Евросоюзе, у нас закрыты поставки овощей на территорию Российской Федерации. Это та ниша, которую смогла бы занять Винницкая область, поэтому я приглашаю представителей Винницкой области посетить Свердловскую область. Мы вам поможем найти партнеров для того, что бы вы могли поставлять такую нужную продукцию для нашего региона", - сказал он.

В ответ на предложение представителя РФ, глава Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА сказал, что уже в ближайшее время (в конце лета, начале осени) планирует посетить с рабочим визитом Свердловскую область.

"Для поставки овощей есть все возможности, учитывая, то, что в августе текущего года в области будет введено в эксплуатацию мощное хранилище для хранения овощей и фруктов на 18 тысяч тонн продукции. Однако на сегодня помехой реализации этой возможности являются таможенные и другие процедурные вопросы. Мы также не находимся в едином экономическом пространстве, таможенном союзе - все это и сдерживает. Но, вскоре Свердловскую область посетит наша делегация во главе со мной, и мы будем делать все, чтобы отправлять туда свою продукцию, там есть на нее спрос", - сказал Н.Джига.

Он также добавил, что товарооборот Свердловской области с Украиной в этом году увеличился вдвое.

Как сообщал УНИАН, в Виннице 17 июня проходит инвестиционный форум «Винниччина - бизнес в центре Украины».