С июня в Украине наблюдается стабилизация цен на молоко

По данным участников молочного рынка, с начала июня 2011 года в Украине наблюдается стабилизация и определенный рост закупочных цен на молоко.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

В Ассоциации отмечают, что причиной этому послужило ощутимое снижение производства молока в сочетании с ростом спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Если по итогам мая 2011 года в соответствии с данными Госкомстата наблюдалось традиционное для летнего сезона снижение закупочных цен на молоко на 4%, то уже с начала июня цены на молоко, как от сельхозпредприятий, так и от хозяйств населения прекратили тенденцию к снижению.

«Так, на сегодня цена за молоко высшего сорта и экстра от сельхозпредприятий кое-где уже превышает 3,50 грн./кг, - сообщила Инна ИЛЬЕНКО, эксперт аграрных рынков УКАБ на семинаре для производителей молока в рамках проекта «АгроЭффективность Молоко». - Правда стоит отметить, что нынешний сезон для производителей молока оказался непростым - недостаточное количество осадков, трудности в заготовке грубых кормов, некоторое снижение надоев, связанное с жарой и худшим качеством зеленого корма - были одними из факторов, приведших к снижению производства молока в сельхозпредприятиях на 1,2% за первые 5 месяцев, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года».

Стоит отметить, что в 2010 году в соответствующем периоде наблюдался рост производства молока в сельхозпредприятиях почти на 1%, по сравнению с 2009 годом. К тому же, по хозяйствам населения в текущем году также продолжается снижение производства молока, в частности на 2,4%, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.