Янукович: с 2012 года в Украине будет работать рынок земли

Братислава. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что с 2012 года в Украине будет работать рынок земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на Украинско-Словацком бизнес-форуме в Братиславе.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, земельная реформа в Украине набрала необратимых оборотов и на сегодняшний день уже подготовлена вся законодательная база для завершения реформы.