Завтра в Украине ожидается дождливая, но теплая погода

Завтра, 21 июня, в Украине ожидается дождливая, но теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ночью на Левобережье грозовые дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в западных, северных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, в южной и восточной частях 13-18°, днем 20-25°, в Крыму до 27°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 11-16°.

Завтра в столице и Киевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью по области 9-14°, днем 20-25°; в Киеве температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

Сегодня, 20 июня, температура воды в Черном море 19-24°, в районе Одессы 16°, в Азовском море 24-26°, в Днепре в районе Киева - 23°.