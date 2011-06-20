Украина настроена на увеличение поставок своей сельхозпродукции в Китай - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина настроена на увеличение поставок своей сельхозпродукции в Китай.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время украинско-китайских переговоров в расширенном составе, которые проходят в Киеве под руководством В.ЯНУКОВИЧА и председателя Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что агропромышленные комплексы Украины и Китая имеют широкие возможности для реализации целого ряда проектов. В их числе В.ЯНУКОВИЧ назвал возможность совместного производства агротехники, совместного производства зерновых элеваторов.

По словам Президента, Украина настроена на значительное увеличение поставок своей сельскохозяйственной продукции в Китай. «Прежде всего, это касается зерновых культур, молочной продукции, растительной, животной продукции, кондитерских изделий», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.