Около 100 предприятий подали заявки на участие в Сорочинской ярмарке

Об участии в Национальной Сорочинской ярмарке по состоянию на сегодняшний день уже заявило около 100 предприятий.

Об этом в понедельник, 20 июня, на совещании в Полтавской ОГА заявила директор ООО «Сорочинская ярмарка» Юлия ЕРМАКОВА.

По ее словам, при этом 10 предприятий будут из Полтавы, 12 - из области, а 85 будут представлять другие регионы Украины.

«В целом, как показывает мониторинг, количество предприятий-участников ожидается таким же, как и в прошлом году»,-сообщила Ю.ЕРМАКОВА.

Она также отметила, что в этом году платить за аренду участков предприятиям придется в среднем больше на 50%.

«Повышение связано с тем, что очень много несанкционированных торговых точек размещается на территории ярмарки и у подъездов и подходов к ней. Это прежде всего касается предприятий общественного питания ... Некоторые едут на ярмарку, чтобы там пожарить шашлыки и заработать большие деньги. Мы и повысили уровень цен. Это должны быть достойные заведения, чтобы не стыдно было зайти гостям, - пояснила рост платы Ю.ЕРМАКОВА.

Начальник управления по вопросам развития потребительского рынка, сферы бытовых услуг и предпринимательства Полтавской облгосадминистрации Михаил Бугрий сообщил, что сейчас на территории проведения ярмарки активно ремонтируют павильоны и главные строения.

«Чтобы избежать скопления толпы возле центрального входа, арку перенесут ближе к дороге. На ее же месте уже разбили парковую зону. На территории строят 3 капитальных туалета с удобствами. Один из них будет оборудован для людей с ограниченными возможностями», - отметил М.БУГРИЙ.

Как сообщал УНИАН, Национальная Сорочинская ярмарка в этом году будет традиционно проходить в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области с 16 по 21 августа.