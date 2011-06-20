В Хмельницкой области выявлено 140 нарушений в заведениях общественного питания

Управление Госгорпромнадзора в Хмельницкой области выявило 140 нарушений в заведениях общественного питания и торговли.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ведомства, в ходе проверок было установлено, в частности, что к пользованию газовым оборудованием (баллонами с сжиженным углеводным газом) допущен персонал, который не прошел соответствующее обучение и инструктаж; помещения, где установлены газовые приборы, не оборудованы сигнализаторами по взрывной концентрации газа; не заведены эксплуатационные паспорта системы газоснабжения.

Кроме этого, зафиксировано, что доставка сжиженного углеводного газа в баллонах осуществляется лицами, которые не прошли обучение и не получили специальное разрешение на выполнение этих работ.

По результатами проверок распоряжением Управления Госгорпромнадзора приостановлена эксплуатация 42 объектов, привлечены к административной ответственности 10 должностных лиц.