Медицинские заведения Львовской области смогут диагностировать инфекцию «Е.соlі» - ОГА

Медицинские заведения Львовской области в состоянии диагностировать кишечную инфекцию «Е.соlі».

Об этом сообщили УНИАН в главном управлении здравоохранения Львовской ОГА со ссылкой на заявление начальника главного управления здравоохранения Львовской ОГА Сергея ФЕДОРЕНКО.

«Опасная болезнь, которая поразила 14 стран Европы, США и Канаду, в Украине пока еще не зафиксирована, - отметил С.ФЕДОРЕНКО. – Однако, несмотря на это, медицинские заведения Львовской области находятся в полной готовности по выявлению нового штамма кишечной инфекции. Во Львовской областной инфекционной больнице есть специальная бактериологическая лаборатория, в которой можно провести полный спектр исследований для выявления возбудителя «Е.соlі», - отметил он.

По словам начальника главного управления здравоохранения Львовской ОДА, в настоящее время усилен контроль за отъездом иностранных туристов из стран, где опасный возбудитель уже выявлен: в пунктах пересечения границы, а также в аэропортах работают санитарные посты, проверяющие граждан, у которых резко ухудшилось состояние здоровья.

«Конечно, в летний период резко повышается возможность заболеть кишечными инфекциями, - проинформировал С.ФЕДОРЕНКО. - Этому способствует большое количество свежих овощей и фруктов, которые люди пробуют немытыми сразу на рынках. Так быть не должно! Перед употреблением в пищу все овощи и фрукты следует тщательным образом мыть в проточной воде. Кроме этого, в этот период украинцы массово выезжают к морю, где есть тоже опасность подхватить кишечную инфекцию».

*** Возбудителем острой кишечной инфекции является палочка, которая может находиться в организме человека без каких-либо последствий. Однако при определенных неблагоприятных обстоятельствах, эта палочка мутирует и приводит к более негативным косвенным последствиям и даже к летальным случаям. На первый взгляд, симптомы новой болезни напоминают отравление: тошнота, общая интоксикация, слабость в конечностях. Однако затем возбудитель приводит к изменениям в кровеносной системе человека, в результате чего образуются тромбы, а это в свою очередь ведет к почечной недостаточности. Однако возбудитель «Е.соlі» поддается лечению. В настоящее время есть большое количество новых методик лечения, препаратов.

Не известным до настоящего времени штаммом кишечной инфекции «Е.соlі» в мире поражены более 4 тысяч людей, 40 из них умерли от осложнений.