В Украине собраны первые 35 тыс. тонн зерна - Минагропрод

На сегодняшний день в Украине собрано около 35 тыс. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«На сегодняшний день уже южные области начали жатву, начали делать обкосы. По нашей статистике, мы первых 35 тыс. тонн намолотили», - сказал он.

Относительно влияния погодных условий на урожайность зерновых министр заметил, что определенные природно-климатические условия, которые были до начала этой недели, вызывали определенную тревогу, «но потом пришли дожди и ситуация сбалансировалась в позитивную сторону».

По оценкам министра, сухая и жаркая погода повлияла на состояние зерновых.

«Где-то будет урожайность ячменя и сои меньше. Но в целом, эти дожди, которые пришли, дали свой определенный позитив», - уточнил он.

В то же время Н.ПРИСЯЖНЮК затруднился спрогнозировать объемы урожая зерновых в текущем году.

«Какой будет прогноз урожая? Думаю, что будет нормальный. Цифры не хочу называть. Рискованно», - добавил министр.