Кабмин назначил Хорошайлова гендиректором Аграрного фонда

Кабинет министров Украины назначил генеральным директором Аграрного фонда Сергея ХОРОШАЙЛОВА.

Это предусмотрено правительственным распоряжением от 20 июня 2011 года №555-р, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

До назначения С.ХОРОШАЙЛОВ занимал должность исполняющего обязанности гендиректора Аграрного фонда.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим распоряжением от 4 апреля 2011 года №301-р уволил с должности гендиректора Аграрного фонда Александра МАРЕНЦА, согласно его заявлению.