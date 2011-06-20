Кабмин назначил Хорошайлова гендиректором Аграрного фонда
17:49, 20 июня 2011Агро
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Кабинет министров Украины назначил генеральным директором Аграрного фонда Сергея ХОРОШАЙЛОВА.
Это предусмотрено правительственным распоряжением от 20 июня 2011 года №555-р, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.
До назначения С.ХОРОШАЙЛОВ занимал должность исполняющего обязанности гендиректора Аграрного фонда.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим распоряжением от 4 апреля 2011 года №301-р уволил с должности гендиректора Аграрного фонда Александра МАРЕНЦА, согласно его заявлению.
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