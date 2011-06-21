В Полтавской области уборочная кампания начнется с 1 июля - ОГА

В Полтавской области уборочная кампания начнется с 1 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил вице-губернатор Полтавской области Владимир ЗАМИКУЛА.

«Посевы были завершены до 20 мая. Сейчас идет подготовка к сбору ранних зерновых. Косить начнем 1 июля», - сказал он.

Напомним, в Полтавской области яровыми культурами засеяно почти 1,3 млн. га, что на уровне прошлого года. Из 1,3 млн. га посевов 639 тыс. га засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами.

Полтавская область в 2011 году планирует собрать 3 млн. тонн зерна.