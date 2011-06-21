Передача лесов Гослесагентству будет завершена до конца года

Передача лесов, которые находятся в сфере управления Министерства аграрной политики и Министерства обороны в подчинение Государственного агентства лесных ресурсов будет завершена до конца текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора СИВЦА, передача лесного фонда Минагрополитики и Минобороны в сферу управления Гослесагентства предусмотрена указом Президента № 801/2010 «О решении Совета национальной безопасности и обороны от 05 августа 2010 года «О безотлагательных мероприятиях по предотвращению пожарной опасности в Украине» и протоколе № 35 заседания Кабинета Министров от 23 мая 2011 года.

«Гослесагентство Украины готово принять в сферу своего управления целостные имущественные комплексы предприятий и отдельные лесные массивы, которые находятся в сфере управления Минагрополитики и Минобороны. Данные ведомства уже готовят необходимые документы согласно порядку передачи объектов права государственной собственности… Официальное переподчинение мы планируем завершить до конца текущего года, ведь имеем полную поддержку в решении этого вопроса и со стороны Президента Украины, и со стороны правительства», - сказал он.

В.СИВЕЦ отметил, что вопрос о передаче лесов возник еще в 2009 году с выходом распоряжения Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2009 года № 1465-р «Об усовершенствовании порядка управления лесным хозяйством».

По данным пресс-службы, на сегодня в подчинении Гослесагентства находится только 68% от общей площади земель лесного фонда Украины, а 17% - леса Минагрополитики, 2% - леса Минобороны, 13% - леса Мининфраструктуры, Минэкоресурсов, МЧС, земли запаса, коммунальные леса и др.

В ведомстве отмечают, что разрозненность среди распорядителей приводит к тому, что лесные массивы находятся без присмотра и вне поля зрения представителей власти. В результате возникают проблемы незаконных вырубок лесного фонда страны, браконьерства и лесных пожаров. Кроме того, ни Минагрополитики, ни Минобороны не занимается лесоразведением и лесовоссозданием.