В Волынской области в мае больше всего подорожали морковь, картофель и рыба

В Волынской области на потребительском рынке в мае существенно выросли цены на морковь, свеклу, картофель, лук.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Волынской области.

Согласно сообщению, подорожали также фрукты, рыба и продукты из рыбы, свинина, макаронные изделия, сахар, хлеб, продукты переработки зерновых, животные жиры (на 4,6-1,3%). Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали в среднем на 0,9%.

В то же время, снизились цены на огурцы, капусту и помидоры (на 28,7-12,3%). Подешевели яйца (на 27,6%), молоко, мягкий сыр (творог), сметана, сливочное масло, масло (на 8,2-0,6%).

Среди коммунальных услуг выросли тарифы на канализацию и водоснабжение (на 2,0% и 1,2% соответственно). В сфере охраны здоровья подорожали стоматологические услуги (на 2,2%), услуги санаторно-курортных учреждений (на 0,8%), фармацевтическая продукция (на 0,5%).

Цены на транспорт выросли на 1%, что, в основном, вызвано подорожанием топлива и масел и проезда в автодорожном транспорте (на 2,4% и 1,0% соответственно).

Среди непродовольственных товаров подорожали ювелирные изделия, газеты и периодика, изделия из стекла, столовая посуда, предметы домашнего потребления, домашний текстиль.

Индекс потребительских цен (инфляция) в Волынской области в мае 2011 р. составлял 100,4% (в Украине - 100,8%), с начала года - 104,3% и 105,5% соответственно.