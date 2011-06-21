Аграрии Полтавской области почти вдвое увеличили посевы гречки

Аграрии Полтавской области в 2011 году почти вдвое увеличили посевы гречки — до 18 500 га

Об этом журналистам заявил вице-губернатор Владимир Замикула.

По его словам, в этом году аграрии посеяли 18500 га, тогда как в прошлом году гречкой в области было засеяно только 10 000 га.

«Мы хотели засеять 20 000 га, но вышло только 18 500. Но и этого хватит нам для обеспечения населения региона и чтобы отправить соседям».-сказал А.Замикула.