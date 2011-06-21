Аграрии Полтавской области почти вдвое увеличили посевы гречки
14:54, 21 июня 2011Агро
0
Аграрии Полтавской области в 2011 году почти вдвое увеличили посевы гречки — до 18 500 га
Об этом журналистам заявил вице-губернатор Владимир Замикула.
По его словам, в этом году аграрии посеяли 18500 га, тогда как в прошлом году гречкой в области было засеяно только 10 000 га.
«Мы хотели засеять 20 000 га, но вышло только 18 500. Но и этого хватит нам для обеспечения населения региона и чтобы отправить соседям».-сказал А.Замикула.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter